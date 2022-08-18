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"Нестандартные подходы". Резников ответил, есть ли у ВСУ преимущество сил для наступления

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 00:32
Алексей Резников (Фото: EPA)

Условием для успешного наступления может быть не только преимущество в соотношении сил, количественное превосходство над противником, но и использование нестандартных подходов, качество применения сил и средств. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

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Главе Минобороны процитировали мнение экспертов, которые считают, что для того чтобы осуществлять наступление, а не только оборону, нужно иметь больше сил, чем у соперника. И задали вопрос: есть ли у Украины сегодня такое соотношение сил, планирует ли Минобороны сформировать такое положительное соотношение сил при помощи мобилизации.

Резников ответил, что хотел бы вступить в дискуссию с экспертами, утверждающими, что только соотношение сил может дать эффект.

"У меня есть два очень близких друга, они одновременно друзья Украины – это два секретаря по обороне Бен Уоллес и Ллойд Остин. Они мне оба говорили, что россияне используют тактику "мясорубки", огромного ресурса, который давлением, ордами пытается победить вас. "Если вы попробуете с ними сражаться аналогичной тактикой, вы не победите и мы вам не сможем в этом помочь". Поэтому мы должны с вами применять и использовать нестандартные подходы", – сказал министр обороны.

Он пояснил, что Вооруженные Силы Украины должны превосходить российских оккупантов по качеству применения сил и средств, мастерству, нанесению ударов.

Резников привел пример точности применения ВСУ первых двух систем HIMARS и как следствие – передачу Соединенными Штатами Украине уже в целом 16-ти этих ракетных систем.

"Поэтому наша задача это преимущество делать не количеством солдат, танков, а качеством и дальностью поражений", – сказал глава Минобороны.

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Наталия Медведева
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