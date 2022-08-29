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Моравецкий призвал Макрона ускорить поставки оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 21:04
Моравецкий призвал Макрона ускорить поставки оружия Украине - Фото
Матеуш Моравецкий (фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился в Париже с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и призвал его ускорить поставки оружия Украине. Об  этом сообщает TVN24.

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Как отмечается, Моравецкий и Макрон говорили об Украине, безопасности, энергетике и экономическом сотрудничестве.

"Значительную часть своего времени мы посвятили ситуации в Украине…. Я просил президента о самых срочных поставках оружия, об усилении финансовой поддержки Украины…. Государство, которое находится в состоянии войны, должно опираться на своих союзников", – сказал Моравецкий на брифинге после встречи с Макроном.

Он напомнил, что в июне Европейский совет одобрил помощь Украине в размере девяти миллиардов евро.

"Украина до сих пор ждет финансовых трансферов, то есть этой финансовой поддержки, чтобы она материализовалась", – отметил глава польского правительства.

Он добавил, что разговор касался и того, как помочь украинцам получить еще большую поддержку в виде поставок оружия, логистики и гуманитарной помощи.

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Наталия Медведева
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Матеуш Моравецкий польша франция эмманюэль макрон военная помощь
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