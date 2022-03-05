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Морские пехотинцы сбили сразу четыре вертолета врага возле Николаева

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 15:05

Украинские военные сегодня сбили четыре российских вертолета в небе над Николаевской областью. Об этом в Facebook сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК Південь сбили четыре вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу три единицы", – отметил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма. И еще один уверенный шаг к победе", – написал он.

Морские пехотинцы сбили сразу четыре вертолета врага возле Николаева
  • Ранее сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Один пилот сбитого российского самолета задержан.
  • Также сегодня украинские военные сбили очередной российский вертолет. Стратком Вооруженных Сил Украины опубликовал зрелищное видео.

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Валерия Кондратова
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война с россией военно-морские силы украины вертолет РФ Алексей Неижпапа
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