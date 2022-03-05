Морские пехотинцы сбили сразу четыре вертолета врага возле Николаева
05.03.2022, 15:05
Украинские военные сегодня сбили четыре российских вертолета в небе над Николаевской областью. Об этом в Facebook сообщают Военно-морские силы ВСУ.
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"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК Південь сбили четыре вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу три единицы", – отметил командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.
"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма. И еще один уверенный шаг к победе", – написал он.
- Ранее сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Один пилот сбитого российского самолета задержан.
- Также сегодня украинские военные сбили очередной российский вертолет. Стратком Вооруженных Сил Украины опубликовал зрелищное видео.
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