Моряков вывели из зала суда в Москве под крики "Слава Украине"

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В заседании Лефортовского районного суда Москвы по делу захваченных украинских моряков у судьи Альбины Галимовой объявлен перерыв на обед. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: "Слава Украине", - отмечается в сообщении.

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Оглашение решения у судьи Сергея Рябцева назначено на 15:00.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова у себя в Facebook отметила: "Моряки держатся достойно. Это настоящие герои".

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходит заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.