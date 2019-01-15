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15.01.2019, 10:15

Суд в РФ над моряками ВМС может быть закрытым, начало оттягивают

Суд в РФ над моряками ВМС может быть закрытым, начало оттягивают - Фото
Фото: Nikolai Polozov/Facebook

Омбудсмен Людмила Денисова и родственники украинских моряков ждут начала заседания суда в Москве

уточнено
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Сегодня, 15 января, в Лефортовском суде Москвы состоится заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченех в плен у Керченского пролива в Черном море. Следственное управление ФСБ РФ требует, чтобы судили украинцев в закрытом режиме.

Зампредседателя московской городской коллегии адвокатов "Победа" Владимир Музюкин сообщил LIGA.net, что еще точно не известно, будет ли заседание закрытым.

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Журналисты ждут у здания суда. Родственники и дипломаты вошли в помещение.

Как сказал адвокат Николай Полозов, заседание было запланировано на 9:30 по московскому времени (8:30 по Киеву). Но, по словам Музюкина, еще не началось.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все 24 моряка услышат приговор в один день. Судить их будут шестью группами по четыре человека: "Три дела, три четверки будут рассматриваться сразу в 9:30, потом в 12:30".

"Это судилище над нагими военнопленными моряками. Никакой суд не может рассматривать это дело , если только военный. Я считаю, что сегодня все уже предрешено. ФСБ России, которой управляет фактически президентэтой страны (Владимир Путин - ред.), уже все указания получены судом, который вынесет такое решение, которое нужно господину преизенту", - сказала она.

Я думаю, России есть, что скрывать. Но объявление (приговора - ред.) будет открытым", - сказала

Обновлено: В 10:00 Николай Полозов сообщил, что "первые три четверки моряков доставили в суд под усиленным конвоем". Однако судебное заседание все еще не началось. 

Фото: адвокат Владимир Музюкин/Facebook

Вчера, 14 января, Денисова приехала в Москву вместе с членами семей захваченных украинских моряков на заседание Лефортовского суда по продлению их ареста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова внезапно в СМС уведомила об отмене их конфиденциальной встречи.

Читайте также: ФСБ препятствует заседанию суда над моряками ВМС: адвокат 

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Теги: Людмила Денисова, Россия, суд, Москва, политзаключенные, фсб, арест, омбудсмен, продление ареста, военнопленные, захваченные моряки, лефортовский суд
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