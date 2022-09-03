Мощные взрывы на аэродроме под Мелитополем – мэр: видео
03.09.2022, 17:15
Взрывы на аэродроме под Мелитополем (Фото - Telegram Иван Федоров Мелитополь)
На аэродроме под временно оккупированным Мелитополем прозвучали несколько громких взрывов, сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.
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"Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они уже, наверное, раз десять пытались разместить военную технику", – написал Федоров.
- В ночь на 2 сентября в районе Мелитополя были попадания по двум вражеским локациям, в том числе по складу боеприпасов возле аэродрома.
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