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Мощные взрывы на аэродроме под Мелитополем – мэр: видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 17:15
Мощные взрывы на аэродроме под Мелитополем – мэр: видео - Фото
Взрывы на аэродроме под Мелитополем (Фото - Telegram Иван Федоров Мелитополь)

На аэродроме под временно оккупированным Мелитополем прозвучали несколько громких взрывов, сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.

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"Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они уже, наверное, раз десять пытались разместить военную технику", – написал Федоров.

Сергій Бережний
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оккупанты взрывы аэродром мелитополь Иван Федоров
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