Мощные взрывы на аэродроме под Мелитополем – мэр: видео

На аэродроме под временно оккупированным Мелитополем прозвучали несколько громких взрывов, сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины.

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"Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они уже, наверное, раз десять пытались разместить военную технику", – написал Федоров.

В ночь на 2 сентября в районе Мелитополя были попадания по двум вражеским локациям, в том числе по складу боеприпасов возле аэродрома.

Сергій Бережний

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