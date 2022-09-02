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"Адская ночь для оккупантов". В Мелитополе поражены две позиции россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 08:54
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Мэр временно подконтрольного оккупантам Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, который находится на свободной от россиян территории Украины, заявил о "ювелирной работе" ракетно-артиллерийских войск ВСУ по российским целям в городе. Об этом он написал в Telegram.

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"Еще одна адская ночь для оккупантов", – коротко сообщил он.

По предварительным данным, отметил мэр, ночью были попадания сразу по двум вражеским локациям, одна из которых – склад боеприпасов в районе аэродрома (его враг "в очередной раз безуспешно пытается восстановить").

По словам местных жителей, взрывы прогремели ориентировочно в 01:50 ночи.

"Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. Относительно второй уточняем информацию", – добавил он.

"Адская ночь для оккупантов". В Мелитополе поражены две позиции россиян – видео

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Євген Пилипенко
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прилет война взрыв ракетный удар оккупация аэродром мелитополь
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