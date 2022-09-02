"Адская ночь для оккупантов". В Мелитополе поражены две позиции россиян – видео

Мэр временно подконтрольного оккупантам Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, который находится на свободной от россиян территории Украины, заявил о "ювелирной работе" ракетно-артиллерийских войск ВСУ по российским целям в городе. Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Еще одна адская ночь для оккупантов", – коротко сообщил он.

По предварительным данным, отметил мэр, ночью были попадания сразу по двум вражеским локациям, одна из которых – склад боеприпасов в районе аэродрома (его враг "в очередной раз безуспешно пытается восстановить").

По словам местных жителей, взрывы прогремели ориентировочно в 01:50 ночи.

"Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. Относительно второй уточняем информацию", – добавил он.

Читайте также: Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену: На поле боя нам нужны танки Leopard 2 и Abrams

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.