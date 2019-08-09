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Москаль рассказал, как побывал "в шкуре Медведчука"

Москаль рассказал, как побывал "в шкуре Медведчука" - Фото
Геннадий Москаль (фото - LIGA.net)
09.08.2019, 13:27

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации рассказал, как был "посредником между Петром Порошенко и Виктором Орбаном"

После того, как Киев и Будапешт "побили горшки", экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что был посредником между пятым президентом Петром Порошенко и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сказал во время чата в Главреде.

"Как-то Порошенко пообщался с Орбаном в Европе, и казалось, что вопрос решен. Но в Украине снова все перевернули наоборот. Поэтому Венгрия отказалась общаться с Украиной напрямую", - подчеркнул Москаль.

Он также рассказал о кризисных ситуациях, которые случались в отношениях между Украиной и Венгрией.

"Бывали ситуации, когда один из министров (не буду называть фамилий) звонил мне и объяснял вопрос, который следует урегулировать с Венгрией. Я шел к генеральному консулу или звонил в офис венгерского премьер-министра и говорил, что мне нужно приехать с ними пообщаться", - подчеркнул Москаль.

Он добавил, что фактически был посредником между пятым президентом Петром Порошенко и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном : "Как Медведчук - между Порошенко и Путиным. Разве вы думаете, что Медведчук ездил в Россию просто так? Он ездил, как сейчас говорят, по молчаливому согласию президента. И никто к нему не выдвигал претензий".

  • 1 августа Порошенко заявил, что во время его президентства Медведчук "голову не мог поднять".
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Петр Порошенко владимир путин виктор медведчук виктор орбан геннадий москаль
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