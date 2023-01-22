"Москва ничему не научилась". Данилов спрогнозировал стратегию Путина на 2023 год

Россия ничему не научилась за год войны против Украины и не отказалась от своей цели захватить и уничтожить украинское государство. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в колонке "Путинская стратегия – 2023" для УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Новый важный и трудный этап войны. У российской химеры Силы обороны Украины срубили одну из голов, может, и несколько, но остались еще", – считает Данилов.

Он отметил, что Москва ничему не научилась и ничего не поняла, она не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину.

"Кремль знает, в противном случае – исчезнет сама Россия как недобитый пережиток тирании прошлого, страна зла и насилия", – уверен секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что у России нет ресурсов и времени, чтобы реализовать фантазии диктатора Владимира Путина, который живет воспоминаниями о прошлом.

По мнению Данилова, российскому диктатору нужен "украинский Сталинград".

"Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", – пояснил секретарь СНБО.

Он отметил, что российские "задачи-максимум" – прорыв на южном направлении, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание поставок оружия, захват Киева.

"Россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мер, – уверен Данилов. – Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить".

Он предупредил, что не следует недооценивать врага, но также нужно помнить, что Россия обречена проиграть.

"Историческая миссия Украины – добить химеру постимперского формирования, навсегда уничтожить саму идею имперской России. После чего Россия должна стать обычным национальным государством, лишенным колоний или дефрагментированным", – резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: Данилов: Россияне попробуют сделать последний рывок, они к этому готовятся

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.