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Данилов: Россияне попробуют сделать крайний рывок, они к этому готовятся

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 20:34
Данилов: Россияне попробуют сделать крайний рывок, они к этому готовятся - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Россия готовится к "крайнему рывку" на фронте. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне.

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Комментируя военную помощь, которую Украине оказывают страны-партнеры, Данилов выразил уверенность, что "будет ускорение".

"Потому что понимаем, что происходит в России. Понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся", – сказал Данилов.

Он выразил уверенность, что именно с этим связаны кадровые рокировки в российском командовании.

"Использовали "Вагнера", использовали "кадыровцев", сейчас идет на замену российская армия. Это дает нам основания считать, что назначение Герасимова – это у них уже последний звонок. После этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Потому они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО не стал прогнозировать, когда именно россияне попытаются сделать этот "последний рывок" – подчеркнул, что Украина должна готовиться каждый день.

Он также отметил, что подготовка к новой волне мобилизации в РФ – это вызов для Украины, хотя мобилизация там и не прекращалась.

"Нам не нужно пренебрежительно к этому относиться. Еще раз говорю: у них будет желание сделать попытку наступления", – сказал Данилов.

  • 11 января Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Оксана Житнюк
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война Алексей Данилов
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