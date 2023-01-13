Данилов: Путин испугался влияния Пригожина и Кадырова, они сейчас в опасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя кадровые перестановки в военном руководстве РФ, сказал, что российский диктатор Владимир Путин испугался влияния основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова, поэтому сейчас они, по мнению Данилова, находятся в опасности. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Путин испугался влияния, которое стали получать Пригожин и Кадыров, поэтому принято решение убрать информационно со всех каналов этих людей и сейчас делать опору именно на российское войско", – считает Данилов.

По его словам, в США на повестке дня стоит вопрос признания ЧВК Вагнера террористической организацией. По его мнению, российская армия не хочет иметь ничего общего с террористами.

"Я считаю, что Пригожин и Кадыров сейчас находятся в большой опасности, потому что их устранение поставит точку в этом вопросе для того, чтобы он не поднимался в обществе, потому что такие люди как Пригожин и Кадыров, к большому сожалению для нас, пользуются еще и уважением в российском обществе благодаря тем якобы действиям, которые они здесь совершали", – сказал Данилов.

Он отметил, что в случае признания Соединенными Штатами ЧВК Вагнера террористической организацией встанет вопрос, кто ей дает оружие и финансирование. "И тогда террористами автоматически становятся министр обороны РФ (Сергей Шойгу), Герасимов (Валерий Герасимов, командующий объединенной группировкой войск РФ. – Ред.) …" – считает Данилов.

По данным ГУР Минобороны, российским пропагандистам в новых методичках "рекомендуют" игнорировать ЧВК Вагнера, говорить о "выдающейся роли" Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова, оправдывать удары РФ по объектам украинской энергетики и подавать войну против Украины как войну "против всего" НАТО".

Вадим Ребрина

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