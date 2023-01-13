UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Шойгу сделали новые методички для пропагандистов: приказано игнорировать Пригожина – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 16:59
У Шойгу сделали новые методички для пропагандистов: приказано игнорировать Пригожина – ГУР - Фото
Евгений Пригожин (Фото – ресурс оккупантов)

Российским пропагандистам в новых методичках "рекомендуют" игнорировать ЧВК "Вагнер", говорить о "выдающейся роли" главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова, оправдывать удары РФ по объектам украинской энергетики и преподносить войну против Украины как войну "против всего НАТО". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Как сообщает ГУР, военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать войну России против Украины.

По данным разведки, "рекомендации" содержат 11 пунктов, основное содержание которых заключается в следующем:

→ ориентировка на информацию исключительно из согласованных с ведомством Шойгу источников;
→ акцентирование в материалах и комментариях "независимых" экспертов на "ведущей и положительной роли" лично Шойгу и Герасимова;
→ оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;
→ подчеркнуты темы предоставления Украине западного вооружения, особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";
→ отказ от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте, нужно делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК;
→ отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах армии РФ и неудачах ВСУ, особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

Читайте также: В СНБО и Генштабе предостерегли украинцев от фейков россиян о ситуации в Соледаре

"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора", – заявили в ГУР.

  • Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Резников о назначении Герасимова вместо Суровикина: Результат конфликта Пригожина и армии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропаганда гур евгений пригожин валерий герасимов Вагнер чвк методичка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 