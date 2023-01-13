У Шойгу сделали новые методички для пропагандистов: приказано игнорировать Пригожина – ГУР

Российским пропагандистам в новых методичках "рекомендуют" игнорировать ЧВК "Вагнер", говорить о "выдающейся роли" главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова, оправдывать удары РФ по объектам украинской энергетики и преподносить войну против Украины как войну "против всего НАТО". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как сообщает ГУР, военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать войну России против Украины.

По данным разведки, "рекомендации" содержат 11 пунктов, основное содержание которых заключается в следующем:

→ ориентировка на информацию исключительно из согласованных с ведомством Шойгу источников;

→ акцентирование в материалах и комментариях "независимых" экспертов на "ведущей и положительной роли" лично Шойгу и Герасимова;

→ оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

→ подчеркнуты темы предоставления Украине западного вооружения, особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";

→ отказ от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте, нужно делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК;

→ отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах армии РФ и неудачах ВСУ, особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

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"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора", – заявили в ГУР.

Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Оксана Житнюк

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