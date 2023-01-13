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Резников о назначении Герасимова вместо Суровикина: Результат конфликта Пригожина и армии

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 12:24
Резников о назначении Герасимова вместо Суровикина: Результат конфликта Пригожина и армии - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников назвал назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины результатом конфликта собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и армии России. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, замена Сергея Суровикина на Герасимова — это результат конфликта между Пригожиным и вооруженными силами РФ. 

Он отметил, что именно генерал Суровикин был идеологом массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре, которые не дали результата, но сократили запасы ракет у россиян. 

Герасимов считается одним из архитекторов полномасштабного вторжения в Украину. 

  • Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко
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армия России Алексей Резников война чвк вагнера минобороны евгений пригожин валерий герасимов сергей суровикин
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