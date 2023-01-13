Резников о назначении Герасимова вместо Суровикина: Результат конфликта Пригожина и армии

Министр обороны Алексей Резников назвал назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины результатом конфликта собственника террористической ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и армии России. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, замена Сергея Суровикина на Герасимова — это результат конфликта между Пригожиным и вооруженными силами РФ.

Он отметил, что именно генерал Суровикин был идеологом массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре, которые не дали результата, но сократили запасы ракет у россиян.

Герасимов считается одним из архитекторов полномасштабного вторжения в Украину.

Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.