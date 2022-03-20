МОЗ запретил продажу и применение беларуских препаратов

Министерство здравоохранения Украины сообщило о запрете продажи и применении 39 лекарственных препаратов, произведенных в Беларуси.

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Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств приостановлено приказом №503 от 19 марта 2022 года. Запрет накладывается на те препараты, которые производятся в Республике Беларусь и/или имеют юридический адрес либо же осуществляют свою деятельность на территории этой страны.

Перечень запрещенных беларуских препаратов можно найти на сайте МОЗ.

В министерстве подчеркнули, что отказ от препаратов не повлияет на обеспечение украинцев лекарствами. А те лекарственные средства, которые ввезли и выпускали на территории Украины до запрета, можно продавать и использовать до истечения их срока годности.

Анна Чуданова

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