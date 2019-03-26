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26.03.2019, 15:53

MP5 для полиции. Производитель заявил, что не работает с Украиной

MP5 для полиции. Производитель заявил, что не работает с Украиной - Фото
Фото: ЕРА

В компании прокомментировали заявление главы Нацполиции Украины о намерении перевести полицию с автоматов Калашникова на MP5

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В немецкой компании Heckler & Koch, которая производит пистолеты-пулеметы MP5, заявили, что не ведут переговоров с украинской стороной о продаже оружия. Об этом в комментарии DW заявил представитель компании Флориан Бокерманн, комментируя заявление главы Нацполиции Сергея Князева о планах заменить штатное вооружение полицейских на немецкие пистолеты-пулеметы.

"Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми обеспечат каждый патрульный наряд", - сказал Князев.

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В то же время в Heckler & Koch утверждают, что с украинской стороной "не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов". Бокерманн отметил, что вообще подписание контракта с Украиной "фактически невозможно" из-за "стратегии зеленых стран".

В пресс-службе Нацполиции пообещали прокомментировать этот вопрос. Тем временем источник LIGA.net в полиции отметил, что пистолеты-пулеметы MP5 можно купить не только непосредственно у производителя.

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Теги: сергей князев, MP5, Heckler & Koch
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