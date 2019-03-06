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06.03.2019, 12:43

Муженко опасается диверсий РФ в глубоком тылу перед выборами

Муженко опасается диверсий РФ в глубоком тылу перед выборами - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

В Генштабе заверили, что ВСУ и силы безопасности принимают необходимые меры, чтобы не допустить реализации провокационных сценариев Кремля в Украине

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают попыток диверсий со стороны страны-оккупанта РФ перед выборами президента 31 марта - как около линии разграничения огня в Донбассе, так и в тылу. Об этом на встрече с членами ассоциации военных атташе заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент LIGA.net.

"Возможны прямые диверсии и саботаж вблизи передовой и даже в глубоком тылу", - подчеркнул он.

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Также, по словам Муженко, перед выборами противник активизировался в рамках информационной войны.

"С помощью серии информационных и психологических операций враг пытается повлиять на личный состав ВСУ и гражданских", - пояснил он.

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Теги: агрессия России, ВСУ, выборы, война в донбассе, виктор муженко, диверсия, саботаж, выборы-2019
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