Муженко опасается диверсий РФ в глубоком тылу перед выборами

Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают попыток диверсий со стороны страны-оккупанта РФ перед выборами президента 31 марта - как около линии разграничения огня в Донбассе, так и в тылу. Об этом на встрече с членами ассоциации военных атташе заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент LIGA.net.

"Возможны прямые диверсии и саботаж вблизи передовой и даже в глубоком тылу", - подчеркнул он.

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Также, по словам Муженко, перед выборами противник активизировался в рамках информационной войны.

"С помощью серии информационных и психологических операций враг пытается повлиять на личный состав ВСУ и гражданских", - пояснил он.