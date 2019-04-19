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19.04.2019, 15:52

Муженко: Я не уверен в безопасности своей и своей семьи

Муженко: Я не уверен в безопасности своей и своей семьи - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Генштаба считает, что ему и его семье может что-то угрожать, в частности, из-за открытых уголовных дел в Украине и России

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Глава Генштаба Виктор Муженко "и сейчас не уверен в полной безопасности — и своей, и семьи", учитывая "процесс демонизации и все нападки, все уголовные дела", которые против него открыты, в частности, в России. Об это он заявил в интервью Фактам.

"Как можно чувствовать себя, если в харьковской полиции больше года назад открыли уголовное производство в отношении генералов Муженко и Назарова о превышении нами служебных полномочий?", - риторически спросил Муженко, уточняя, что обвиняют его в том, что весной 2014 года, когда еще не были урегулированы действия Вооруженных Сил и формат АТО не предусматривал применения ВСУ, Муженко взял на себя ответственность и дал команду на открытие огня и применение войск.

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Глава Генштаба рассказал также, что дела открыты против практически всего высшего командования ВСУ, в целом – около восьми тысяч военных, около тысячи – уже в тюрьмах.

"Самое интересное, что некоторых обвиняют в том, что они применили насилие в отношении тех, кто нам противостоял в 2014 году. Ведь сейчас ситуация простая: человек может приехать с оккупированной территории, написать заявление где-нибудь в Северодонецке — и в отношении меня или кого-то другого будет возбуждено уголовное дело. Так трактует сегодняшний закон", - сказал Муженко.

Он также отметил, что, по его мнению, Вооруженные Силы, которые защищают государство, "должны быть полностью уверены, что и государство их защитит".

Ранее сегодня Муженко сообщил о попытках втянуть армию в политику и разделить ее агитацией "в стиле агиток большевиков", направляя агрессию общества, в том числе военных, против генералов Генштаба. 

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Теги: ВСУ, виктор муженко, генштаб
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