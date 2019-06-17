МВД закупит 13 самолетов для Нацгвардии и спасателей

Фото: Twitter Арсена Авакова

Министерство внутренних дел закупит у госпредприятия Антонов 13 самолетов АН-178 для Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Это первые самолеты с украинскими и евро комплектующими. Хороший сигнал для мира. Осень – первый демонстрационный полет, через три года будут на службе", - написал Аваков.

31 мая сообщалось, что полицейские в аэропортах и на железнодорожных вокзалах теперь вооружены пистолетами-пулеметами МР-5.

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