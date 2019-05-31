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31.05.2019, 18:11

Полиция в аэропортах теперь с пистолетами-пулеметами МР-5: фото

Полиция в аэропортах теперь с пистолетами-пулеметами МР-5: фото - Фото
Фото: Twitter Сергея Князева

Полицейские в аэропортах и на вокзалах теперь вооружены "по-европейски", сообщил глава Нацполиции

Полицейские в аэропортах и на железнодорожных вокзалах теперь вооружены пистолетами-пулеметами МР-5. Об этом в Twitter сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Обещали – выполнили. Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетами-пулеметами МР-5. Европейские полицейские в европейской стране", - написал он.

15 мая стало известно, что Нацполиция начинает перевооружать свои подразделения, задействованные в обеспечении общественного порядка, с автоматов Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5. Это оружие позволит остановить преступника и сохранить ему жизнь. 

В полиции говорят, что МР-5 – оружие превентивного характера. Его внедрение – следующий этап реформы.

Фото: Twitter Сергея Князева

Читайте также: Пистолеты-пулеметы МР-5. Полиция показала их в действии: видео

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Теги: полиция, оружие, МР-5, пулеметы
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