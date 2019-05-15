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В полиции говорят, что пистолеты-пулеметы МР-5 – оружие превентивного характера. Его внедрение – следующий этап реформы полиции

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Нацполиция начинает перевооружать свои подразделения, задействованные в обеспечении общественного порядка, с автоматов Калашникова на немецкие пистолеты-пулеметы МР-5. Это оружие позволит остановить преступника и сохранить ему жизнь, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции говорят, что МР-5 – оружие превентивного характера. Его внедрение – следующий этап реформы.

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Все наряды, которые непосредственно занимаются обеспечением общественной безопасности, будут оснащении МР-5.

Глава ведомства Сергей Князев отметил, что задача полиции, в отличие от ВСУ, - остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь.

Князев отметил, что МР-5 используются в полиции Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также США.

"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием", - сказал Князев.

Он отметил, что пистолеты-пулеметы уже закуплены.

По словам правоохранителя, который представил характеристики нового оружия, МР-5 имеет меньшую энергию пули, чем АК, а соответственно и меньшую пробивную и рекошетирующую способность, убойная сила пули – 300-400 м.

Князев заявил о планах перевооружения полиции еще в марте.

В немецкой компании Heckler & Koch, которая производит пистолеты-пулеметы MP5, заявили, что не ведут переговоров с украинской стороной о продаже оружия, на что в полиции ответили, что MP5 можно купить не только непосредственно у производителя.

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Теги: оружие, сергей князев, МР-5, калашников, пистолет-пулемет
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