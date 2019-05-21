Пистолеты-пулеметы MP5. Полиция показала их в действии: видео

Турецкие пистолеты-пулеметы MP5 поступили на вооружение украинских правоохранителей. МВД опубликовало в Facebook видео, демонстрирующее как работает новое оружие.

Сообщается, что MP5 поступили на вооружение мобильного подразделения Госпогранслужбы Дозор в конце прошлого года, а в мае их получили в Нацполиции.

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Пистолеты-пулеметы используют калибр 9 мм и пистолетные патроны 9х19 мм Luger, поддерживают одиночный и автоматический режимы стрельбы. Боевая скорострельность 600-800 выстрелов в минуту.

Правоохранители говорят, что MP5 хорошо подходят для работы с целями на малых дистанциях - в помещениях и транспорте. Для шумоподавления они оборудованы интегрированным глушителем. Также это оружие более точное, при этом обеспечивает высокую точность, малую отдачу, меньшую рикошетность. Действие MP5 в большей степени останавливающее, чем летальное.

20 мая в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи армией США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 подразделениям Вооруженных сил Украины.