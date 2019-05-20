США передали ВСУ два контрбатарейных радара: фото

Сегодня, 20 мая, в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи армией США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

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Подполковник Тод Гоф подчеркнул, что начиная с 2014 года, американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

"Технологии этих радаров придадут воинам украинской армии уверенности в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Эти образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей", - отметил он.

Эти контрбатарейные станции - часть безопасностной помощи США, стоимость которой составляет более $1 млрд 100 млн, добавил подполковник.

8 мая сообщалось, что украинские пограничники получили от США два катера Safe Boat 27.