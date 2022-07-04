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МВД заявило о необходимости штрафов за нарушение комендантского часа: Это вопрос к Раде

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 10:36
МВД заявило о необходимости штрафов за нарушение комендантского часа: Это вопрос к Раде - Фото
Фото: Національна поліція / Facebook

Министерство внутренних дел считает необходимым ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа. Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 4 июля, сказал министр Денис Монастырский.

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"Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности", — сказал он.

Министр заявил, что комендантский час – не прихоть, а вопросы безопасности на улицах, а также необходимость борьбы с диверсионными группами врага.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа. Нарушителя могут наказать только за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля.

Проект закона о внесении изменений в кодекс относительно введения ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения зарегистрировали в парламенте еще в мае, но он до сих пор не принят.

  • Время комендантского часа устанавливается местными властями. В Киеве комендантский час , например, он действует ежедневно с 23:00 до 05:00.
Андрей Водяный
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мвд комендантский час Денис Монастырский
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