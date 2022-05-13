В Киеве сократят комендантский час. Метро и наземный транспорт будут работать дольше
13.05.2022, 10:01
Метро Киева (фото - КП "Киевский метрополитен")
В ближайшие дни в Киеве сократят комендантский час, а метро и наземный транспорт станут работать дольше. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
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С воскресенья, 15 мая, комендантский час в Киеве будет длиться с 23:00 до 05:00.
С понедельника, 16 мая, транспорт в Киеве будет работать дольше:
метро – с 06:00 до 22:00;
наземный транспорт – с 06:00 до 23:00.
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