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В Киеве сократят комендантский час. Метро и наземный транспорт будут работать дольше

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 10:01
В Киеве сократят комендантский час. Метро и наземный транспорт будут работать дольше - Фото
Метро Киева (фото - КП "Киевский метрополитен")

В ближайшие дни в Киеве сократят комендантский час, а метро и наземный транспорт станут работать дольше. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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С воскресенья, 15 мая, комендантский час в Киеве будет длиться с 23:00 до 05:00.

С понедельника, 16 мая, транспорт в Киеве будет работать дольше:

метро – с 06:00 до 22:00;

наземный транспорт – с 06:00 до 23:00.

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Марк Сировой
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