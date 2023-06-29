МВФ сможет немедленно выделить Украине около $886 млн – Зеленский

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Международный валютный фонд только что одобрил первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF), позволяющей немедленно выделить Украине около $886 млн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Президент поблагодарил директора-распорядительницу МВФ Кристаллину Георгиеву и Исполнительный совет Фонда за поддержку.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что новый транш поможет правительству в полной мере профинансировать приоритетные расходы бюджета.

В целом Украина получит от МВФ в этом году $3,6 млрд, а четырехлетняя программа фонда для Украины составляет $15,6 млрд.

Механизм расширенного финансирования (EFF) оказывает финансовую помощь странам, которые столкнулись с серьезными среднесрочными проблемами платежного баланса из-за структурных недостатков, для решения которых требуется время.

Этот механизм предлагает странам более продолжительное участие в программе и более длительный период погашения, чтобы помочь им осуществить среднесрочные структурные реформы.

Обычно механизм утверждается на период в 3 года, но может быть утвержден на период до 4 лет для внедрения глубоких и устойчивых структурных реформ.

Выплаты по этому механизму зависят от соблюдения количественных критериев эффективности, а прогресс во внедрении структурных реформ оценивается целостно, в том числе посредством контрольных показателей.

По этой программе ожидается, что политические обязательства стран-участниц будут сосредотачиваться на структурных реформах. Они необходимы для устранения институциональных или экономических недостатков в дополнение к политике поддержки макроэкономической (общенациональной экономики. – Ред.) стабильности.

30 мая 2023 года Украина договорилась с МВФ о предоставлении второго транша в размере $900 млн.

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