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МВФ зможе негайно виділити Україні близько $886 млн – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 22:15
МВФ зможе негайно виділити Україні близько $886 млн – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
доповнено

Міжнародний валютний фонд щойно схвалив перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF), що дає змогу негайно виділити Україні близько $886 млн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент подякував директорці-розпорядниці МВФ Кристаліні Георгієвій та Виконавчій раді Фонду за підтримку.

Прем'єр-міністр Шмигаль зазначив, що новий транш допоможе Уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки бюджету.

Загалом Україна отримає від МВФ цього року $3,6 млрд, а чотирирічна програма фонду для України складає $15,6 млрд.

Механізм розширеного фінансування (EFF) надає фінансову допомогу країнам, котрі зіткнулися з серйозними середньостроковими проблемами щодо платіжного балансу через структурні недоліки, для вирішення яких потрібен час.

Цей механізм пропонує країнам більш тривалу участь у програмі та довший період погашення, щоб допомогти їм здійснити середньострокові структурні реформи.

Зазвичай механізм затверджується на період у 3 роки, але також може бути затверджений на період до 4 років для впровадження глибоких і стійких структурних реформ.

Виплати за цим механізмом залежать від дотримання кількісних критеріїв ефективності, а прогрес у впровадженні структурних реформ оцінюється цілісно, зокрема за допомогою контрольних показників.

За цією програмою, очікується, що політичні зобов'язання країн-учасниць зосереджуватимуться на структурних реформах. Вони потрібні задля усунення інституційних або економічних недоліків, на додаток до політики підтримки макроекономічної (загальнонаціональної економіки. – Ред.) стабільності.

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийМВФфінансова допомога
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