Мы не знаем, будет ли Путин на скамье подсудимых в Гааге – Венедиктова

Украина уважает верховенство права, и потому, пока лидер российских оккупантов Владимир Путин обладает функциональным иммунитетом президента РФ, нельзя открыть против него уголовное дело. Так на соответствующий вопрос ответила на брифинге Ukraine Media Centre Kyiv генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина не открыла уголовное производство, потому что у него функциональный иммунитет", – сказала она.

Функциональный иммунитет остается в силе до завершения срока полномочий президента.

Генпрокурор напомнила, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге "абсолютно независим", и потому "мы не знаем, будет ли Путин на скамье подсудимых". Она пообещала, что украинская сторона следствия "сделает все, чтобы собрать все необходимые доказательства для этого".

"У нас есть большое дело, которое касается вооруженной агрессии РФ, и по этому делу у нас более 200 подозреваемых. Это военные преступники высокого уровня: министры, депутаты, члены их правительства, а также пропагандисты. Украинские суды уже вынесли свои решения – арест этих людей. И здесь уже вопрос к международному сообществу", – пояснила глава Офиса генпрокурора.

Читайте также: Как культ смерти стал новой религией в России, а Запад это пропустил. Обзор западных медиа

Венедиктова добавила, что прокуратура намерена добраться до всех российских военных – от рядовых до военачальников, и уже есть первый подозреваемый – летчик ВВС РФ, который бомбил Харьков.

"Через него мы вышли на другого подозреваемого – генерала, который приказывал бомбить Харьков", – пояснила она, отметив, что тот генерал родился под Харьковом.

Читайте также: Макрон не поддержал слова Байдена о Путине-"мяснике". Говорит, не нужно нагнетать

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.