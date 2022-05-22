UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы никогда не сойдемся снова". Блинкен захотел посвятить песню Путину

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 08:22
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку захотел посвятить песню российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом он заявил на выступлении перед студентами Джорджтаунского университета, передает пресс-служба Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Блинкен отметил, что в Нью-Йорксом университете как оратора для студентов пригласили американскую певицу Тейлор Свифт.

"Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить песню We Are Never Ever Getting Back Together (Мы никогда не сойдемся снова. – Ред.) Путину. Сказали, что это будет "недипломатично" и к тому же "кринжово" (стыдно. – Ред.)", – сказал Блинкен под хохот и аплодисменты студентов.

Читайте также: В 1990-х говорили о вступлении России в НАТО, но Москва не захотела – Блинкен

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин песня Тейлор Свифт Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 