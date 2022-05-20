В 1990-х говорили о вступлении России в НАТО, но Москва не захотела – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в 1990-х были разговоры о возможном вступлении России в НАТО, но она отказалась. Об этом он заявил в вечернем шоу Стивена Кольбера.

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Блинкен прокомментировал слова папы римского Франциска, который считает, что часть вины за войну в Украине лежит на НАТО. Госсекретарь отметил, что уважает понтифика, но подчеркнул: НАТО – это оборонительный союз, который не нападал и не нападет на Россию.

После этих слов Кольбер в шутку предложил пригласить Россию вступить в НАТО.

"Знаете что? Еще в 1990-х об этом говорили. Но россияне решили, что это не то, чем они хотели бы заниматься", – ответил Блинкен.

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Марк Сировой

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