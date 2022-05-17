Подоляк о спокойной реакции Кремля на Финляндию в НАТО: Зачем тогда бомбите Украину
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что заявления российских официальных лиц о том, что вступление Финляндии в НАТО не представляет угрозы для РФ, а Украины – представляет, наряду с осуществленным военным вторжением в нашу страну и массовыми убийствами мирных граждан – прямые личные показания, доказывающие заведомый умысел на убийство в составе группы. Об этом Подоляк написал в Telegram.
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Сначала российский диктатор Путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как "упреждающий отпор агрессии", напоминает Подоляк. Заявлялось также, что вероятное вступление Украины в НАТО якобы сократит подлетное время натовских ракет. Москва требовала от Альянса отступить к границам 1997 года.
Потом, отмечает он, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО с Россией – "вообще не проблема".
"Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче... Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?" – пишет советник главы ОП.
Сегодня же, отмечает он, "потенциальный преемник президента РФ и по совместительству секретарь Совбеза" Николай Патрушев заявляет, что российская "спецоперация" – "это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию".
"Повторю еще раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – брехня и пропаганда. По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", – написал Подоляк.16 мая, выступая на заседании ОДКБ, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.
- Песков пояснил, что в РФ нет территориальных споров с этими странами, "в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента".
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