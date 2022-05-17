Подоляк о спокойной реакции Кремля на Финляндию в НАТО: Зачем тогда бомбите Украину

Сначала российский диктатор Путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как "упреждающий отпор агрессии", напоминает Подоляк. Заявлялось также, что вероятное вступление Украины в НАТО якобы сократит подлетное время натовских ракет. Москва требовала от Альянса отступить к границам 1997 года.

Потом, отмечает он, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО с Россией – "вообще не проблема".

"Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче... Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?" – пишет советник главы ОП.

Сегодня же, отмечает он, "потенциальный преемник президента РФ и по совместительству секретарь Совбеза" Николай Патрушев заявляет, что российская "спецоперация" – "это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию".

"Повторю еще раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – брехня и пропаганда. По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", – написал Подоляк.