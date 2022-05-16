Расширение инфраструктуры НАТО вызовет "соответствующую реакцию" России – Путин

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, однако расширение военной инфраструктуры НАТО на эти страны вызовет "соответствующую реакцию" РФ. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, выступая сегодня на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

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Путин также считает, что расширение НАТО вызвано искусственно и не связано с какими бы то ни было новыми угрозами.

На открытой части заседания Путин также снова упомянул о "военных биолабораториях" США и о том, что Россия располагает "документальными доказательствами" их работы в Украине.

О ходе военных действий против Украины российский диктатор пообещал проинформировать партнеров по ОДКБ в закрытой части заседания Совета коллективной безопасности.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – созданный в 1992 году Россией в противовес НАТО военный блок, объединяющий страны бывшего СССР. Помимо РФ, в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ранее в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан.



Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных военных группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ".

12 мая Россия начала угрожать Финляндии "ответными шагами военно-технического характера" в связи с намерением этой страны подать заявку на вступление в НАТО.

14 мая Россия заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна решила подать заявку в НАТО, так как вторжение России в Украину доказало готовность Кремля нападать на соседей.

15 мая Швеция официально заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО.

16 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул: никаких иллюзий относительно того, что Россия будет "просто мириться" со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, быть не должно.

Сергей Бережной

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