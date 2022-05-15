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Вторжением в Украину Россия показала, что готова нападать на соседей – президент Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 17:52
Вторжением в Украину Россия показала, что готова нападать на соседей – президент Финляндии - Фото
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)

Решение Кремля начать вторжение в Украину показало, что Россия готова нападать на независимую соседнюю страну. И именно поэтому Финляндия решила подать заявку на вступление в НАТО. Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте сказал CNN.

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Хотя Ниинисте не верит, что Россия готова напасть на Финляндию сейчас или в ближайшем будущем, он считает, что сложившийся "разделенный политический ландшафт Европы и мира" делает некомфортным положение неприсоединившихся стран, какой была и Украина.

Президент Финляндии сказал, что был удивлен спокойной реакцией Владимира Путина на его сообщение о решении страны подать заявку на членство в НАТО. Однако "в вопросах безопасности, особенно при разговоре с Россией, нужно иметь в виду, что нельзя терять бдительность, что бы вы ни услышали".

"Однако пока, кажется, безотлагательных проблем не предвидится", – добавил Ниинисте.

Сергей Бережной
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вступление в НАТО российская угроза Финляндия Саули Ниинистё
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