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НАТО должно "держать двери открытыми", а Путин должен проиграть в Украине – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 13:17
НАТО должно
Лиз Трасс (Фото - EPA)

НАТО должно продолжать политику "открытых дверей" для приема новых членов Альянса и сделать все возможное, чтобы агрессия России потерпела поражение в Украине. Об этом сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает The Guargian.

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После неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине Трасс заявила, что для блока "политика открытых дверей имеет важное значение", и если Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление, это "укрепит Альянс и европейскую безопасность в целом".

Трасс утверждает, что на встрече было решено продолжать поддержку Украины, чтобы помочь ей "вытеснить Россию" за пределы ее границ.

"Путин должен потерпеть  в Украине недвусмысленное поражение. Необходимо также обеспечить сдерживание России, чтобы подобная агрессия больше никогда не повторилась", – сказала глава Форин-офиса.

Трасс также подчеркнула, что безопасность Украины основана на ее способности защищаться и союзники должны поддержать скорейший переход ВСУ на стандарты НАТО, предоставив для этого все необходимое оборудование и обучение.

Сергей Бережной
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нато Лиз Трасс
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