НАТО должно "держать двери открытыми", а Путин должен проиграть в Украине – Трасс
НАТО должно продолжать политику "открытых дверей" для приема новых членов Альянса и сделать все возможное, чтобы агрессия России потерпела поражение в Украине. Об этом сказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает The Guargian.
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После неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине Трасс заявила, что для блока "политика открытых дверей имеет важное значение", и если Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление, это "укрепит Альянс и европейскую безопасность в целом".
Трасс утверждает, что на встрече было решено продолжать поддержку Украины, чтобы помочь ей "вытеснить Россию" за пределы ее границ.
"Путин должен потерпеть в Украине недвусмысленное поражение. Необходимо также обеспечить сдерживание России, чтобы подобная агрессия больше никогда не повторилась", – сказала глава Форин-офиса.
Трасс также подчеркнула, что безопасность Украины основана на ее способности защищаться и союзники должны поддержать скорейший переход ВСУ на стандарты НАТО, предоставив для этого все необходимое оборудование и обучение.
- Финляндия захотела вступить в НАТО из-за "резких изменений" в сфере безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на членство в Альянсе.
- Россия начала угрожать Хельсинки "ответными шагами военно-технического характера" и заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая. В тот же день президент Финляндии позвонил российскому диктатору Путину и объявил, что на днях будет решение вступить в НАТО.
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