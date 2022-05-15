Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО
15.05.2022, 13:46
Саули Ниинисте (фото – пресс-служба президента Финляндии)
Сегодня, 15 мая, Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.
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Доклад о вступлении Финляндии в НАТО был принят в воскресенье, 15 мая, президентом Саули Ниинисте и комитетом премьер-министра по внешней политике и политике безопасности.
После одобрения отчета правительством он будет передан в парламент, и тогда страна сможет подать заявку на вступление в Альянс.
Yle передает, что президент Финляндии также огласил решение властей в ходе пресс-конференции.
"Это исторический день. Открывается новая эра", – заявил Ниинисте.
- Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в сфере безопасности.
- Россия начала угрожать Финляндии "ответными шагами военно-технического характера".
- Россия заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая.
- Вчера президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Путину, чтобы проинформировать о планах страны вступить в НАТО. Он акцентировал на том, что ситуация с безопасностью усугубилась после требований РФ о нерасширении Альянса и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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