Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО

Сегодня, 15 мая, Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.

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Доклад о вступлении Финляндии в НАТО был принят в воскресенье, 15 мая, президентом Саули Ниинисте и комитетом премьер-министра по внешней политике и политике безопасности.

После одобрения отчета правительством он будет передан в парламент, и тогда страна сможет подать заявку на вступление в Альянс.

Yle передает, что президент Финляндии также огласил решение властей в ходе пресс-конференции.

"Это исторический день. Открывается новая эра", – заявил Ниинисте.

Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в сфере безопасности.

Россия начала угрожать Финляндии "ответными шагами военно-технического характера".

Россия заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая.

Вчера президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Путину, чтобы проинформировать о планах страны вступить в НАТО. Он акцентировал на том, что ситуация с безопасностью усугубилась после требований РФ о нерасширении Альянса и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Оксана Житнюк

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