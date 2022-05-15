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Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 13:46
Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО - Фото
Саули Ниинисте (фото – пресс-служба президента Финляндии)

Сегодня, 15 мая, Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.

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Доклад о вступлении Финляндии в НАТО был принят в воскресенье, 15 мая, президентом Саули Ниинисте и комитетом премьер-министра по внешней политике и политике безопасности. 

После одобрения отчета правительством он будет передан в парламент, и тогда страна сможет подать заявку на вступление в Альянс.

Yle передает, что президент Финляндии также огласил решение властей в ходе пресс-конференции.

"Это исторический день. Открывается новая эра", – заявил Ниинисте.

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Оксана Житнюк
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