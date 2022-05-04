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Папа римский предположил, что НАТО могло "спровоцировать" РФ на вторжение. МИД не согласен

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 06:48
Папа римский предположил, что НАТО могло
Папа Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск предположил в интервью Corriere Della Serra, что НАТО могло "спровоцировать" широкомасштабное вторжение России в Украину. Спикер МИД Олег Николенко в Facebook отверг этот тезис.

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Папа выразил обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин в скором времени не остановится. Франциск попытался задуматься о корнях и причинах, из-за которых он ведет столь жестокую войну.

Понтифик предположил, что, возможно, "лай НАТО у дверей России" побудил Путина отреагировать плохо и развязать конфликт. "Я не могу сказать, спровоцирована ли его ярость, но я подозреваю, что этому способствовало отношение Запада", – добавил Франциск.

Папа римский также не смог ответить, правильно ли вооружать украинских военных. По его мнению, в этой войне испытывается оружие.

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Николенко заявил, что ценит то, что Украина остается в центре внимания понтифика, однако не согласился с его тезисом о якобы "провокации" вторжения.

"Благодарны за усилия папы римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или другой третьей стороной", – написал он.

При этом Николенко отметил, что и для папы, и для целого мира стало очевидно: ни Россия, ни Путин не настроены на прекращение кровопролития в Украине. По его словам, Франциск констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны.

"Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение святейшему отцу совершить визит в Киев. Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем святейшего отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине", – написал он.

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Марк Сировой
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