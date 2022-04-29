"Мы спасли Киев". Жители Демидова не жалеют, что их село было затоплено

Село Демидов Киевской области было затоплено, в результате сознательного разрушения дамбы на реке Ирпень – это существенно задержало продвижение российских оккупантов на Киевском направлении. Жители села считают, что их жертва помогла спасти Киев от оккупации. Издание The New York Times опубликовало статью, посвященную самопожертвованию села Демидов.

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Сейчас жители освобожденного Демидова снимают с пола промокший линолеум, а из затопленных подвалов вылавливают картошку и банки с огурцами. Они развешивают промокшие коврики, чтобы те высохли на солнце.

Жители Демидова, села к северу от Киева, борются с последствиями сильного наводнения, которое при обычных обстоятельствах воспринималось бы исключительно как бедствие.

Но на этот раз это была тактическая победа. 25 февраля украинские военные сознательно затопили село вместе с огромным пространством полей и болот вокруг него, создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла для армии драгоценное время на подготовку обороны.

Позже российские обстрелы повредили дамбу, сейчас это затрудняет усилия по осушению территории.

"Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом", – сказала пенсионерка из Демидова Антонина Костюченко. Ее гостиная превратилась в заплесневелое пространство со следами стоявшей воды на стенах на высоте около 30 см.

"Мы спасли Киев!" – сказала она с гордостью.

Даже через два месяца демидовцы плавают по селу на резиновых лодках.

И все же жители сказали в интервью, что стратегическая польза перевешивает их трудности.

"Пятьдесят затопленных домов – не такая уж большая потеря", – сказал волонтер Владимир Артемчук, который помогает осушать село.

60-летний Роман Быховченко вошел на кухню своего дома, сквозь щели в половицах забурлила вода.

"Оно того стоило", – сказал он.

Наводнение, заблокировавшее северную окраину Киева на западном берегу Днепра, сыграло ключевую роль в мартовских боях, когда украинские войска отразили попытки россиян окружить Киев и в конечном итоге заставили их отступить. Вода создавала эффективный барьер для танков и загоняла десант в засады и тесные городские районы Гостомеля, Бучи, Ирпеня.

Наводнение также ограничило потенциальные пункты пересечения через приток Днепра, реку Ирпень. Российские войска более пяти раз безуспешно пытались пересечь эту реку, используя понтонный мост и проезжая через болотистую местность, все в неблагоприятных местах и ​​под огнем украинской артиллерии.

Наводнение защитило Киев и помогло защитить Демидов, находившийся на оккупированной Россией стороне затопленных полей. Российские солдаты патрулировали село, но оно так и не стало линией фронта в битвах и избежало более трагической участи.

Примерно за месяц оккупации было расстреляно шесть человек, сообщил сельский голова Александр Мельниченко, а дома и магазины были разрушены обстрелами. Но село избежало зверств с десятками тел, оставленных на улицах отступающими российскими солдатами, как это произошло в Буче.

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Наталия Медведева

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