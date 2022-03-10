"Мы точно знаем, кто за нас". Зеленский ждет от ЕС конкретного сигнала, а не деклараций

Украина ждет конкретного сигнала от Евросоюза — это будет справедливо и по-европейски, а давление на Россию должно стать в разы сильнее. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Почувствовал в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция уже скоро станет в разы сильнее. Следовательно, и давление на Россию ради мира тоже будет в разы сильнее. Для нас очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира, с лидерами Европы", – отметил он.

Зеленский добавил, что Украина хочет видеть от партнеров решения, основанные на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях.

На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины и заявку Украины на членство в ЕС. "Мы ждем конкретного сигнала, – сказал Зеленский. – Ждем мощной поддержки. Потому что это будет справедливо".

Президент добавил, что знает, кто и какую позицию занимает из лидеров Европы: "Мы точно знаем, кто за нас".

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Валерия Кондратова

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