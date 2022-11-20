На Банковой назвали потребности ЗСУ в вооружении: 150-200 танков, 100 орудий, 50-70 РСЗО

Украина не собирается останавливать контрнаступление и призывает западных партнеров увеличить поставки оружия для него, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

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Освобождение Херсона стало "фундаментальным" поворотом в конфликте, и Украина не может себе позволить делать перерыв в наступлении, несмотря на холода, сказал Подоляк. "Даже небольшая пауза лишь увеличит потери, которые понесла Украина", – пояснил он.



Ключевыми направлениями сейчас являются Запорожская и Луганская область, считает советник главы Офиса президента.

В субботу, 19 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал крупный пакет военной помощи Украине – 125 зенитных орудий.

Подоляк сказал, что этого недостаточно. Украине нужно еще 150–200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50–70 ракетных систем залпового огня, а также 10–15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо.

Он также упомянул американские ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км. По мнению Подоляка, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий. Украине даже не нужно было атаковать военные цели внутри России, сказал он.

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Андрій Водяний

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