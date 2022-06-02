На Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера оккупантов – ВСУ

1 июня на Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, катера россиян были уничтожены ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ.

По информации ОК Юг, российские оккупанты спрятали в Днепро-Бугском лимане два скоростных десантных катера, которые находились в готовности к диверсионно-разведывательным действиям.

В ОК Юг добавили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех, десантных кораблей нет.

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Наталия Медведева

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