На Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера оккупантов – ВСУ
02.06.2022, 02:34
Днепро-Бугский лиман (Фото: LIGA.net)
1 июня на Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, катера россиян были уничтожены ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ.
По информации ОК Юг, российские оккупанты спрятали в Днепро-Бугском лимане два скоростных десантных катера, которые находились в готовности к диверсионно-разведывательным действиям.
В ОК Юг добавили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех, десантных кораблей нет.
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