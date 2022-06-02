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На Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера оккупантов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 02:34
На Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера оккупантов – ВСУ - Фото
Днепро-Бугский лиман (Фото: LIGA.net)

1 июня на Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, катера россиян были уничтожены ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ.

По информации ОК Юг, российские оккупанты спрятали в Днепро-Бугском лимане два скоростных десантных катера, которые находились в готовности к диверсионно-разведывательным действиям.

В ОК Юг добавили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до трех, десантных кораблей нет.

Читайте также: Не десант. Враг может пытаться высадить диверсантов на берег моря или в устье Дуная – ВСУ

Наталия Медведева
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