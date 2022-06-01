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Не десант. Враг может пытаться высадить диверсантов на берег моря или в устье Дуная – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 02:44
Не десант. Враг может пытаться высадить диверсантов на берег моря или в устье Дуная – ВСУ - Фото
Десантный катер Дюгонь на буксире в Севастопольской бухте (Фото: RFE/RL)

Российские оккупанты могут предпринять попытку высадить с Черного моря диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Черном море у берегов Украины нет признаков подготовки российской корабельной группировкой десантной операции.

В то же время не исключаются попытки подходов кораблей оккупантов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная.

Также возможен демонстративный обстрел прибрежных районов.

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Наталия Медведева
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черное море десант дрг
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