Не десант. Враг может пытаться высадить диверсантов на берег моря или в устье Дуная – ВСУ
01.06.2022, 02:44
Десантный катер Дюгонь на буксире в Севастопольской бухте (Фото: RFE/RL)
Российские оккупанты могут предпринять попытку высадить с Черного моря диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, в Черном море у берегов Украины нет признаков подготовки российской корабельной группировкой десантной операции.
В то же время не исключаются попытки подходов кораблей оккупантов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная.
Также возможен демонстративный обстрел прибрежных районов.
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