Не десант. Враг может пытаться высадить диверсантов на берег моря или в устье Дуная – ВСУ

Российские оккупанты могут предпринять попытку высадить с Черного моря диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Черном море у берегов Украины нет признаков подготовки российской корабельной группировкой десантной операции.

В то же время не исключаются попытки подходов кораблей оккупантов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная.

Также возможен демонстративный обстрел прибрежных районов.

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Наталия Медведева

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