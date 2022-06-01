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На Змеином оккупанты поставили РСЗО и РЭБ. В море ходят два фрегата с "Калибрами" – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 02:27
На Змеином оккупанты поставили РСЗО и РЭБ. В море ходят два фрегата с
Удар ВСУ по россиянам на острове Змеиный (Скриншот видео Генштаба ВСУ)

В Черном море корабельная группировка российских оккупантов активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару два фрегата с "Калибрами". Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить российские корабли от ударов ВСУ и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

Читайте также: Россия пытается подлатать флот "катером-утопленником" со Змеиного – ВСУ

Наталия Медведева
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черное море Змеиный
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