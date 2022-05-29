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Россия пытается подлатать флот "катером-утопленником" со Змеиного – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 08:14
Россия пытается подлатать флот
Уничтоженный российский катер на острове Змеиный (скриншот видео ОК "Юг")

Российские военные пытаются поднять пораженный возле острова Змеиный катер "Раптор". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что под прикрытием корабельной группировки россияне пытаются организовать спасательно-подъемные работы возле Змеиного. Цель – поднять из воды пораженный скоростной десантный катер "Раптор" и доставить его в пункт базирования Донузлав.

"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – считают в командовании.

Там также сообщили, что на юге враг пытается удержать рубежи, бьет из артиллерии и минометов, применяет разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Из РСЗО "Ураган" армия РФ снова обстреляла Николаев: боеприпасы взорвались во дворах многоэтажек – повреждено восемь домов, погиб один человек, семь ранены. Так же оккупанты ударили ракетой по промышленному предприятию в Кривом Роге.

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Марк Сировой
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черноморский флот рф черное море катер Змеиный войска россии Раптор
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