На Донбассе отбили 12 атак оккупантов: уничтожены самолет, четыре танка и другая техника
23.04.2022, 22:37
"Джавелины" (фото - mil.gov.ua)
В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, пятнадцать единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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