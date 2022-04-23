На Донбассе отбили 12 атак оккупантов: уничтожены самолет, четыре танка и другая техника

В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, пятнадцать единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и четыре единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Вадим Ребрина

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