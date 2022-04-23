Украинские военные уничтожили 400 оккупантов за сутки. Это вдвое больше, чем днем ранее
Силы обороны Украины уничтожили 400 российских военных за сутки, это вдвое больше, чем днем ранее. Армия РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла 21 600 человек, 854 танка, 177 самолетов и 154 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери армии РФ в Украине с 24 февраля по 23 апреля:
личного состава – около 21 600 человек ликвидировано (+400);
танков ‒ 854 единицы (+16);
боевых бронированных машин ‒ 2205 (+43);
артиллерийских систем – 403 (+6);
РСЗО – 143 (+5);
средств ПВО – 69 (0);
самолетов – 177 (+1);
вертолетов – 154 (+1);
автомобильной техники – 1543 (+20);
кораблей/катеров – 8 (0);
цистерн с ГСМ – 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 182 (+10);
спецтехники – 27 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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