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Украинские военные уничтожили 400 оккупантов за сутки. Это вдвое больше, чем днем ранее

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 10:46
Украинские военные уничтожили 400 оккупантов за сутки. Это вдвое больше, чем днем ранее - Фото
Украинские военные и уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 400 российских военных за сутки, это вдвое больше, чем днем ранее. Армия РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла 21 600 человек, 854 танка, 177 самолетов и 154 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери армии РФ в Украине с 24 февраля по 23 апреля:

личного состава – около 21 600 человек ликвидировано (+400);

танков ‒ 854 единицы (+16);

боевых бронированных машин ‒ 2205 (+43);

артиллерийских систем – 403 (+6);

РСЗО – 143 (+5);

средств ПВО – 69 (0);

самолетов – 177 (+1);

вертолетов – 154 (+1);

автомобильной техники – 1543 (+20);

кораблей/катеров – 8 (0);

цистерн с ГСМ – 76 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182 (+10);

спецтехники – 27 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой
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