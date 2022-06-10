На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 11 бронемашин

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

2 артиллерийские системы;

11 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

Сегодня, 10 июня, украинские воины уничтожили:

личного состава – 30

танков – 1

минометов – 2

АТТ – 3

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Вадим Ребрина

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