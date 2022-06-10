На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 11 бронемашин
10.06.2022, 22:35
Фото - Генштаб ВСУ4
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 2 артиллерийские системы;
- 11 боевых бронированных машин;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
Сегодня, 10 июня, украинские воины уничтожили:
- личного состава – 30
- танков – 1
- минометов – 2
- АТТ – 3
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