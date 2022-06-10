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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 11 бронемашин

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 22:35
На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 11 бронемашин - Фото
Фото - Генштаб ВСУ4

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 4 танка;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 3 единицы автомобильной техники;
  • 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

Сегодня, 10 июня, украинские воины уничтожили:

  • личного состава – 30
  • танков – 1
  • минометов – 2
  • АТТ – 3

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Вадим Ребрина
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