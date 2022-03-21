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На Донбассе уничтожено 14 российских танков, восемь БМП, самолет и 300 оккупантов — ООС

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 22:44

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 13 атак врага. Украинские воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили:

- 14 танков;

- 8 БМП;

- 2 многоцелевых транспортера;

- 3 артиллерийские системы;

- 4 автомобиля.

Общие потери живой силы противника составили около 300 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Вадим Ребрина
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оос война Донбасс
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