На Донбассе уничтожено 14 российских танков, восемь БМП, самолет и 300 оккупантов — ООС

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 13 атак врага. Украинские воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили:

- 14 танков;

- 8 БМП;

- 2 многоцелевых транспортера;

- 3 артиллерийские системы;

- 4 автомобиля.

Общие потери живой силы противника составили около 300 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.

Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Вадим Ребрина

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