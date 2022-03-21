На Донбассе уничтожено 14 российских танков, восемь БМП, самолет и 300 оккупантов — ООС
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 13 атак врага. Украинские воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украинские защитники уничтожили:
- 14 танков;
- 8 БМП;
- 2 многоцелевых транспортера;
- 3 артиллерийские системы;
- 4 автомобиля.
Общие потери живой силы противника составили около 300 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.
Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".
Комментарии