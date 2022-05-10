Группировка "Восток" за сутки уничтожила 260 оккупантов
В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что за сутки 10 мая российские войска совершили четыре атаки.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 260 человек;
- танков – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
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