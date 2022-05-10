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Группировка "Восток" за сутки уничтожила 260 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 22:15
Группировка
Фото: Генштаб ВСУ

В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что за сутки 10 мая российские войска совершили четыре атаки.

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 260 человек;
  • танков – 4;
  • БТР – 2;
  • БМП – 2;
  • САУ – 4;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

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Вадим Ребрина
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