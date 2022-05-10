"Общевойсковой маневр не получается". Пентагон назвал причины неудач России на Донбассе

Наступление России на украинский Донбасс не получается, оккупанты задумали общевойсковой маневр, но не могут его провести. Об этом сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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По его словам, российская армия пытается совершить на Донбассе то, что в Вооруженных силах США называют "общевойсковой маневр", но не может.

"Это означает, что вы перемещаете все свои силы каким-то срежиссированным, организованным образом. И они пытаются это сделать, но они не очень успешны", – сказал топ-чиновник Пентагона.

По информации Минобороны США, россияне пытаются сначала провести массированные артобстрелы территории, ослабить таким образом оборону украинцев и после этого отправлять туда сухопутные войска.

"Они сильно отступают от своей доктрины.... И проблема для них в том, что у украинцев есть и артиллерия, и дальнобойные пушки и их сейчас намного больше. И они оказывают сопротивление этому последнему подходу россиян, – сказал представитель Пентагона. – Они наносят ответный удар своей артиллерией и неплохо умеют маневрировать".

В результате, артудары россиян не могут обеспечить возможность маневра для их пехоты.

Кроме того, погода на Донбассе сейчас помогает украинцам.

"Там очень грязно, поэтому они (россияне) в значительной степени ограничены дорогами с твердым покрытием", – отметили в Пентагоне.

Третья причина – россияне не исправили все свои проблемы с логистикой и обеспечением: поэтому они продвигаются медленно, не хотят повторить те же ошибки, что и в Киеве.

"И, наконец, просто управление и сплоченность подразделений. Мы до сих пор видим неподтвержденные сообщения о плохом моральном состоянии войск. А офицеры отказываются подчиняться приказам и наступать, – сказал чиновник. – И не очень разумное командование и контроль с точки зрения руководства".

В ответ на уточняющий вопрос о саботаже офицеров армии РФ, представитель Пентагона сказал, что информация об этом поступает из устных сообщений, свидетельств "в судах региона Донбасса".

"Как правило, это, знаете ли, офицеры среднего звена, на разных уровнях, вплоть до уровня батальона... мы видели признаки того, что некоторые из этих офицеров либо отказывался подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той мерой рвения, которой вы ожидаете от офицера", – рассказал представитель Пентагона.

9 мая глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.

Наталия Медведева

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