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На фоне разведения боевики объявили о проведении учений

На фоне разведения боевики объявили о проведении учений - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
31.10.2019, 19:30

Также террористы разослали на предприятия повестки о призыве рабочих на военные сборы

Террористические организации ЛНР и ДНР на фоне начала процесса разведения войск объявили о проведении совместных учений и "военных сборов" жителей оккупированных территорий. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности", - сказано в сообщении.

В то же время военные комиссариаты оккупационных администраций разослали на предприятия повестки о призыве рабочих на военные сборы.

Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Вчера зампредставителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский на заседании Форума ОБСЕ заявил, что российское военное командование отправило на оккупированный Донбасс спецназовцев и так называемые "казачьи формирования" в рамках ротации и усиления оккупационных войск.

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боевики Донбасс учения разведение
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