На фронте появятся новые осколочные гранаты украинского производства.

Минобороны сообщило, что в Украине созданы аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5

ВСУ (Фото: Генштаб)

В Украине создали аналоги советских гранат Ф-1 и РГД-5. Министерство обороны Украины уже дало разрешение на их использование в армии, сообщают в пресс-службе ведомства.

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Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации оборонную ручную осколочную гранату, являющуюся аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас предназначен для поражения открыто расположенной живой силы противника.

"Боеприпас украинского производства отвечает характеристикам средств ближнего боя современного образца. Раньше у нас не было производства такого типа гранат", – сообщили в Минобороны.

Также в Минобороны приняли на вооружение и кодифицировали ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Украинский производитель уже наладил серийное производство этих гранат, добавили в ведомстве.